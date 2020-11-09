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В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Первые в стране комплексы релейной защиты на базе российского микропроцессора «Эльбрус» введены в работу на объектах «Россетей». Оборудование разработали компания «НИПОМ» и концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, в составе которого проект ведет Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука.

Система релейной защиты и автоматики (РЗА) на базе микропроцессора «Эльбрус» характеризуется низким уровнем отказов, гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов и отсутствие «закладок», позволяющих негласно снимать информацию. Реализована функция самодиагностики.

Пилотными площадками стали две подстанции «Россети ФСК ЕЭС» в Нижегородской области – 220 кВ «Борская» и «Семеновская». От их надежной работы зависит электроснабжение городов и поселков, где проживает в общей сложности почти 170 000 человек, расположены крупные промышленные предприятия.

«Использование процессоров «Эльбрус» позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения. Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании. Широкие компетенции Концерна «Автоматика» позволяют удовлетворить потребности корпоративных и государственных заказчиков в современном защищенном оборудовании высокого качества», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Комментируя это знаковое для российской электроэнергетики событие, генеральный директор АО «НИПОМ» Евгений Кислов отметил: «Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации» задает направление на развитие кибербезопасности и импортозамещения в системах технологического управления энергокомплексом, объекты которого относятся к критической информационной инфраструктуре. Использование аппаратно-программных решений, в основе которых лежит российский микропроцессор «Эльбрус» и одноименная операционная система, позволяет отечественной промышленности сделать еще один шаг к снижению технологической зависимости от импортных технологий и решить вопросы информационной безопасности в такой важнейшей области как РЗА линий и подстанций 110-220 кВ, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры».

Релейная защита — комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы.

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