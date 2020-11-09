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«Цифровая экономика» запустила медиаресурс CDO2Day для руководителей по цифровой трансформации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Цифровая экономика» запустила первое в России медиа исключительно для аудитории Chief Data Officers – CDO2Day.ru. Это новая площадка для обмена опытом цифровой трансформации различных отраслей, а также честного диалога о государственной и ведомственных политиках цифрового развития.

Спрос на качественную аналитику и новости по цифровой повестке очень далёк от удовлетворения. В дефиците у CDO также успешные кейсы по цифровой трансформации, причем именно в авторской интерпретации. Новое медиа CDO2Day создается в сотворчестве с читателями, способствует их обмену опытом и станет инструментом CDO разных отраслей для формирования отраслевого запроса на изменение государственной политики в сфере цифрового развития.

«Мы создаём площадку для обмена опытом и диалога российских CDO. Благодаря нашему новому проекту коллеги, которые руководят цифровой трансформацией бизнеса компаний из самых разных отраслей, смогут узнавать о лучших кейсах России и мира, а также делиться своим опытом. Вторая важная задача CDO2Day – обеспечить CDO возможность совместно обсуждать инициативы бизнеса и государства в удобном всем дистанционном формате. Объединение усилий лидеров изменений позволит повысить эффективность цифровой трансформации российской экономики», – сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

CDO2Day.ru предусматривает интерактивные сервисы, которые позволят обеспечить постоянную обратную связь участников, обмениваться комментариями, проводить голосования и опросы по самым актуальным вопросам повестки.

По окончании ограничений, связанных с социальным дистанцированием, CDO2Day расширит возможности обмена опытом между участниками в оффлайне. Редакция открыта для партнёрства, в первую очередь, в части публикации качественного контента о корпоративном и частном опыте цифровой трансформации.

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