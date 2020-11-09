Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО

ПО Софт Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Открытое ПО

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации, сообщила о включении системы для подготовки отчетности Neoflex Reporting в единый реестр российского программного обеспечения. Данный продукт, созданный на основе Open Source технологий, позволяет автоматизировать формирование всех видов отчетности (управленческой, обязательной, налоговой, МСФО-отчетности, а также отчетности в соответствии со стандартами IAS/GAAP).

Бизнес крупных организаций, в частности финансовой сферы, напрямую связан с необходимостью обрабатывать значительные объемы информации. Поскольку в одной организации может насчитываться несколько десятков систем-источников, даже сбор данных становится непростой задачей. Но данные мало собрать и консолидировать – необходимо предоставить доступ к ним различным категориям внутренних и внешних пользователей, обеспечить многосторонний бизнес-анализ и принятие на его основе взвешенных управленческих решений. Продукт Neoflex Reporting позволяет решить перечисленные задачи.

Использование программного обеспечения с открытым исходным кодом позволяет оптимизировать стоимость владения Neoflex Reporting. При этом высокая производительность обеспечивается за счет использования MPP-СУБД Greenplum, что позволяет достичь высокой надежности и отказоустойчивости системы, при значительном снижении затрат на серверное оборудование и ПО.

Функциональность Neoflex Reporting позволяет обогащать данные и контролировать их качество, дает возможность пользователям без привлечения ИТ-подразделений настраивать алгоритмы расчета отчетов и показателей, создавать собственные отчеты с расшифровками. Дополнительно Neoflex Reporting дает возможность подключения специализированных аналитических продуктов сторонних поставщиков, расширяя тем самым функциональность решения по планированию, анализу и контролю деятельности всех направлений бизнеса организации.

Neoflex Reporting на сегодняшний день используется более чем в 15 крупных российских и зарубежных финансовых организациях, среди которых НКО НКЦ (группа «Московская биржа»), «БНП Париба Банк», «Сетелем Банк» и др.

Другие материалы рубрики

Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении

Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

Власти нашли способ забрать у россиян бумажные трудовые книжки, который удобен всем

ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
CNEWS TV
Комплекс подводной связи IVA S/W
Легендарный микрокомпьютер получил дизайн в стиле 40-летней...
Microsoft создала инструмент для тренировки ИИ без написания...
Смартфоны научатся сворачиваться в рулон. Создан первый рабочий...
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online