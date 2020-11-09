Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации, сообщила о включении системы для подготовки отчетности Neoflex Reporting в единый реестр российского программного обеспечения. Данный продукт, созданный на основе Open Source технологий, позволяет автоматизировать формирование всех видов отчетности (управленческой, обязательной, налоговой, МСФО-отчетности, а также отчетности в соответствии со стандартами IAS/GAAP).

Бизнес крупных организаций, в частности финансовой сферы, напрямую связан с необходимостью обрабатывать значительные объемы информации. Поскольку в одной организации может насчитываться несколько десятков систем-источников, даже сбор данных становится непростой задачей. Но данные мало собрать и консолидировать – необходимо предоставить доступ к ним различным категориям внутренних и внешних пользователей, обеспечить многосторонний бизнес-анализ и принятие на его основе взвешенных управленческих решений. Продукт Neoflex Reporting позволяет решить перечисленные задачи.

Использование программного обеспечения с открытым исходным кодом позволяет оптимизировать стоимость владения Neoflex Reporting. При этом высокая производительность обеспечивается за счет использования MPP-СУБД Greenplum, что позволяет достичь высокой надежности и отказоустойчивости системы, при значительном снижении затрат на серверное оборудование и ПО.

Функциональность Neoflex Reporting позволяет обогащать данные и контролировать их качество, дает возможность пользователям без привлечения ИТ-подразделений настраивать алгоритмы расчета отчетов и показателей, создавать собственные отчеты с расшифровками. Дополнительно Neoflex Reporting дает возможность подключения специализированных аналитических продуктов сторонних поставщиков, расширяя тем самым функциональность решения по планированию, анализу и контролю деятельности всех направлений бизнеса организации.

Neoflex Reporting на сегодняшний день используется более чем в 15 крупных российских и зарубежных финансовых организациях, среди которых НКО НКЦ (группа «Московская биржа»), «БНП Париба Банк», «Сетелем Банк» и др.