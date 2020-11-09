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Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка

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В Специальном комитете Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) начала работу межгосударственная группа по проведению глобальных консультаций. Председателем группы выбран Андрей Незнамов, исполнительный директор центра исследования данных для государственных органов Сбербанка. Незнамов — соавтор национальной стратегии развития ИИ и концепции регулирования технологий ИИ и робототехники. В новой должности он будет содействовать организации и проведению глобальных консультаций с европейскими государствами, представителями науки и бизнеса относительно регулирования технологий ИИ в Европе до конца 2021 г.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Международное сотрудничество — один из приоритетов развития искусственного интеллекта. Правила для ИИ сейчас активно обсуждаются всеми государствами и находятся на повестке многих международных организаций. Мы очень внимательно относимся к этому. Поддержка государствами — членами Совета Европы кандидатуры представителя "Сбера" — результат нашей долгой экспертной работы на многих международных площадках».

Определение порядка регулирования технологий ИИ в Европе — главная задача Спецкомитета по ИИ Совета Европы. Он был создан в 2019 г. решением Комитета министров Совета Европы. В его состав вошли представители государств — участников Совета Европы, а также наблюдатели из различных международных органов, представителей науки и бизнеса.

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