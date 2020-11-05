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В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта

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Столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow значительно расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). Теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке.

«Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями — будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на ICT.Moscow можно найти новейшие российские и международные практики применения ИИ, их опубликовано уже около 700. Для удобства все они распределены по функциональным сферам: «Наука», «Ритейл и e-commerce», «Промышленность и энергетика», «Культура и искусство», «Образование», «Спорт», «Социальная сфера», «Логистика и транспорт», «Клиентское обслуживание» и другие.

Отдельно выделена витрина из 300 московских ИИ-решений. Кроме того, пользователям доступны ежедневная новостная лента об искусственном интеллекте, подборка вакансий, аналитика, анонсы отраслевых событий, датасеты (наборы данных) для разработчиков и другая полезная информация. Задача проекта — помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта

«Объединение такого функционала в рамках одной площадки позволит бизнесу получать самую актуальную информацию. Мы видим в этом прямой эффект. Теперь это не просто база знаний, а полноценный портал-навигатор по возможностям ИИ», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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