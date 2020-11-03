Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ВТБ присоединился к программе пилотирования инноваций правительства Москвы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Банк получил официальный статус площадки - участника программы пилотирования инновационных решений в Москве, оператором которой выступает Агентство инноваций Москвы. Это позволит ВТБ расширить возможности по скаутингу инновационных технологий для их дальнейшего применения в банке.

Программа пилотирования инновационных решений в Москве запущена в мае этого года правительством Москвы. Цель проекта – предоставить высокотехнологичному бизнесу поддержу в проведении испытаний их продукции и технологий.

ВТБ заинтересован в решениях для сбора и анализа данных клиентов, решениях в области HR, кибербезопасности и сервисах для b2b и b2c клиентов. С полным списком направлений отбора вы можете ознакомиться по ссылке https://startup.vtb.ru/.

В рамках пилота стартапы получают возможность протестировать технологию, а в случае подтверждения технологической зрелости продукта и потенциального бизнес-эффекта от его применения, смогут масштабировать решение на 13-миллионной клиентской базе ВТБ.

Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ, отметила: «Думаю, что симбиоз креативных идей столичных стартапов, нашей технологической и финансовой экспертизы и поддержки правительства Москвы может дать жизнь новым интересным проектам. Несмотря на ограничения пандемии, мы не снижаем наш темп по подбору новых стартапов и в удаленном формате работы».

Другие материалы рубрики

МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики открытия окон?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
CNEWS TV
Легендарный микрокомпьютер получил дизайн в стиле 40-летней...
Microsoft создала инструмент для тренировки ИИ без написания...
Смартфоны научатся сворачиваться в рулон. Создан первый рабочий...
Сверхкомпактный ПК Chuwi LarkBox Pro может заменить системный блок
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online