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Основные предложения бизнес сообщества включены в федпроект «Информационная безопасность»

ИТ в госсекторе

Основные предложения бизнес сообщества включены в федпроект «Информационная безопасность»

Заседание рабочей группы «Информационная безопасность» прошло 29 октября 2020 г. в пространстве «Цифровая среда онлайн» организации «Цифровая экономика». В совещании приняли участие представители Минцифры России, Роскомнадзора, Россвязи, а также бизнес сообщество.

Центр компетенций и члены рабочей группы «Информационная безопасность» в целом одобрили проект паспорта федпроекта «Информационная безопасность».

Общее количество результатов паспорта федерального проекта увеличилось с 23 до 34, в том числе включены результаты, направленные на создание технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, разработку отечественного ресурса с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета, создание киберполигона для отработки отражения атак в условиях, приближенных к реальным.

В интересах бизнес сообщества в паспорт включены мероприятия по практико-ориентированному обучению информационной безопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики.

Кроме того, в рамках федпроекта ФСБ России реализует ряд мероприятий, одно из них, наиболее ресурсоемкое, направлено на конверсию российской криптографии. Речь в данном случае о переориентации на гражданскую сферу криптографических практик, реализуемых ранее в закрытом формате, при участии бизнеса и экспертного сообщества.

«Рассмотренный на заседании рабочей группы проект паспорта федерального проекта «Информационная безопасность» был подготовлен Минцифрой России. Важно, что ключевые предложения бизнес сообщества, касающиеся повышения грамотности населения в области кибербезопасности, развития кадрового потенциала и безопасности государственных информационных систем, были включены в новую редакцию федпроекта», – отметил Николай Зубарев, директор по направлению «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика».

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