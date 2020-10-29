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Спецпроекты

«Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет расстояние более 10 тыс. км.

Работы по созданию экспериментальных компонентов оборудования и инфраструктуры гибридных каналов квантовых коммуникаций на основе технологии волоконно-оптической и спутниковой связи проводятся международным научным консорциумом, куда вошли эксперты из ЮАР, Индии, Китая и России. Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. От холдинга «Швабе» в нем участвует «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» (АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова»).

«Это действительно уникальная научно-исследовательская работа, объединившая ведущих ученых четырех стран. ЮАР выступает головным исполнителем проекта, Китай отвечает за направление спутниковой квантовой связи, Индия – за моделирование волоконно-оптических коммуникаций. Наши специалисты в составе российской научной группы разрабатывают инновационное оптическое волокно. Результатом этой масштабной кооперации станет межконтинентальный канал квантовых коммуникаций, который свяжет университеты-участники проекта в ЮАР и Китае – расстояние между вузами превышает 10 тыс. км. Это будет первый подобный опыт в мире», – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Научно-исследовательская работа «Спутниковая и волоконно-оптическая связь квантовых коммуникаций», соисполнителем по которой выступает НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, рассчитана на три года.

«Для этого проекта специально разрабатываются новые волоконно-оптические элементы, в том числе для формирования и трансляции оптических вихрей в приложении квантовых коммуникаций. От успеха этой работы зависит будущее развитие науки и техники в целом и оптико-электронной отрасли в частности. Межнациональная кооперация заметно укрепит профессиональную связь между российскими и иностранными учеными», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Головным исполнителем проекта с российской стороны является ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики». В научно-исследовательскую группу, помимо структуры Ростеха, также вошел Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева.

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