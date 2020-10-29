«Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией

По заказу ФГКУ Росгранстрой холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выполнит реконструкцию автомобильного пункта пропуска Бурачки в Псковской области на государственной границе России и Латвии. В результате модернизации пропускная способность увеличится на 20% и составит 2400 транспортных средств в сутки.

Государственный контракт на проведение работ заключен по итогам проведения конкурсных процедур. В ходе реконструкции будут возведены отдельное здание для пропуска туристических групп, бокс углубленного досмотра грузового транспорта, новые посты пограничного и таможенного контроля. Объект будет оснащен современными техническими средствами контроля и программным обеспечением. Работы планируется завершить в течение года.

«Холдинг «Росэлектроника» обладает всеми компетенциями для выполнения полного цикла работ по реконструкции пунктов пропуска через государственную границу – от проектирования до оснащения готовых объектов новейшим оборудованием. Реконструкция МАПП Бурачки на федеральной трассе М-9 «Балтия» ускорит пересечение границы России с Латвией и позволит создать максимально комфортные условия для граждан и бизнеса, будет способствовать развитию встречных торговых и туристических потоков», - отметил директор по реализации специальных программ холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков.

«Реконструкция МАПП Бурачки реализуется в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», - сказал заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Роман Крапивин. – Благодаря нацпроекту в России будет модернизирован целый ряд объектов госграницы, что послужит укреплению транзитного потенциала страны, созданию возможностей для бесшовных скоростных грузоперевозок, развитию внешнеэкономической деятельности».

По заказу ФГКУ Росгранстрой «Росэлектроника» реализует более десятка проектов по модернизации и техническому оснащению автомобильных, железнодорожных и морских пунктов пропуска, в том числе на границе с Китаем, Монголией, Финляндией, Азербайджаном. Кроме того, на государственной границе России для контроля грузов применяются инспекционно-досмотровые комплексы «Росэлектроники», которые позволяют производить досмотр транспортных средств на расстоянии без необходимости вскрытия контейнеров.