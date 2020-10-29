700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году

Университет «Иннополис» создает опорный образовательный центр по направлениям цифровой экономики. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Центр займётся подготовкой айтишников и специалистов из разных областей: медицина, нефтегазовая промышленность, образование, сельское хозяйство, журналистика, инженерное дело, строительство и других. На финансирование центра в 2020 году предусмотрено более 550 млн рублей.

Преподавателей обучат по программе повышения квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин». Новые навыки уже получают 700 человек. Это преподаватели и методисты 45 вузов и ссузов со всех федеральных округов России. По оценкам Университета «Иннополис», 700 подготовленных преподавателей и методистов смогут обучить цифровым компетенциям 10 тысяч студентов широких предметных областей.

В рамках работы нового центра обучение пройдёт по двум направлениям: роль методиста и роль преподавателя. Методисты актуализируют образовательные программы, куда включают цифровые компоненты, а преподаватели адаптируют свои дисциплины так, чтобы студенты получали знания в области ИТ и сквозных технологий. При разработке программ привлекаются представители индустрии, которые задают направление обучения, чтобы полученные компетенции оказались максимально востребованными в реальном секторе экономики.

Университет «Иннополис» уже создал консорциум образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, чтобы увеличить количество регионов, задействованных в процессе обучения. Сейчас к консорциуму присоединились 45 партнёров, среди которых Дальневосточный, Сибирский, Балтийский и Южный федеральные университеты, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Казанский медуниверситет, Уфимский нефтяной технический университет и другие. Эксперты Университета Иннополис проанализируют образовательные программы вузов и ссузов, после чего предложат механизмы и возможности внедрения цифровых компетенций.