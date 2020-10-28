Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещей» рассказывает разработчикам о специфике постановки задачи, дает анализ требований к соответствующим приложениям и рекомендации по созданию концепции предлагаемого решения. Слушатели познакомятся с основными этапами разработки приложений на платформе интернета вещей (IoT), изучат особенности данной технологии, этапы проектирования технической системы и ее экономику, познакомятся с возможностями коммерциализации технологий IoT и ключевыми метриками, архитектурой системы, этапами работы, спецификой проектирования поведения системы и примерами приложений. Преподаватель программы – Алексей Корнилов, генеральный директор компании «Техновижн», главный эксперт и разработчик программ подготовки команд, преподавателей и экспертов национального чемпионата WorldSkills-2017 в компетенции «Интернет вещей», один из авторов концепции и первый руководитель общероссийской Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Для пользователей в каталоге проекта «Кадры для цифровой экономики» уже доступны более 30 программ. Он будет регулярно пополняться по мере проверки и согласования «Университетом 2035» – оператором проекта. Всего в 2020 г. по программе персональных цифровых сертификатов бесплатно обучатся 33 тыс. россиян.

Обучение в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» предоставляется гражданам старше 18 лет, не достигшим пенсионного возраста, имеющим среднее профессиональное и/или высшее образование, проживающим в одном из 48 регионов-участников проекта (постоянная или временная регистрация). Полный список регионов можно найти на сайте проекта. Алгоритм записи на программу следующий: пользователю необходимо зарегистрироваться на платформе LeaderID и после этого перейти на цифровую платформу Персональных цифровых сертификатов. Сведения об участнике подтверждаются копией паспорта и диплома, после чего регистрационная форма подается на проверку. По окончании проверки пользователи смогут выбрать программу повышения квалификации АНО «еНано».