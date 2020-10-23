Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бактерий.

УФ-рециркуляторы обладают бактерицидным действием благодаря использованию в конструкции ультрафиолетового диода с длиной волны 270 нм. Прибор весит 100 грамм, подключается через USB-кабель и может обрабатывать в час до 14 м3 воздуха, который проходит через камеру обеззараживания. Устройства, по заявлению производителя, абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно для обеспечения максимальной защиты каждого пассажира.

Компактные рециркуляторы разработаны и производятся нижегородским НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Первая партия поставлена сервису заказа такси «Везет». В ближайшее время устройства появятся еще в 12 городах присутствия сервиса, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске и других.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации использование обеззараживающих гаджетов является важным дополнением к традиционным средствам индивидуальной защиты. Нам удалось в максимально короткие сроки разработать и запустить серийное производство новых компактных рециркуляторов, которые можно использовать в автомобиле, дома или на работе. Мощности предприятия позволяют производить до 5 тыс. устройств в месяц. Мы видим большой интерес со стороны представителей транспортной отрасли, которая при любых обстоятельствах должна продолжать функционировать, обеспечивая перевозки граждан. Первыми оценить удобство нового прибора смогут таксисты. Уверен, что партнеры «Везет» оценят по достоинству возможность защитить себя от вирусов в это непростое время», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

«Такси – один из наименее контактных видов транспорта, но все-таки это закрытое пространство. Возможность очистить воздух салона автомобиля от вирусов — это то, что может уменьшить риск заразиться. Это важно для безопасности как пассажиров, так и водителей», – отметил операционный директор сервиса «Везет» Дмитрий Мычкин.

Другие материалы рубрики

Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета

Что такое фаерволы и как они работают

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Техноблог

Как сделать резервную копию компьютера Mac?

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Показать еще

Наука

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
Показать еще
CNEWS TV
Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм процессором для...
Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона
HTC вернулась с удивительным смартфоном в стиле Xiaomi Redmi
Samsung выпустит смартфоны с гигантскими фотокамерами
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра