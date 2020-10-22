Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%

«ТЭК-Торг», оператор федеральной электронной площадки, сообщил, что по итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему НМЦ на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 1,98 трлн руб. Всего за девять месяцев текущего года по 44-ФЗ было опубликовано закупок на 6,7 трлн руб. В целом по количеству опубликованных процедур ни одной из отраслей не удалось выйти на уровень I квартала. Также в III квартале снизилось количество закупок по 223-ФЗ, при этом показатели по объему НМЦ в сравнении с I кварталом выросли на 31%.

Согласно исследованию, объем НМЦ по опубликованным процедурам в рамках 44-ФЗ за девять месяцев 2020 г. снизился на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 6,8 трлн руб. до 6,7 трлн руб., по 223-ФЗ снижение составило 14% с 9,5 трлн руб. до 8,2 трлн руб.

На фоне общего снижения закупок по 44-ФЗ стабильный рост по объему НМЦ демонстрирует сектор телекоммуникационных услуг. В III квартале он вырос на 23% по сравнению с началом года.

Согласно отчету, наилучшую восстановительную динамику по объему опубликованных процедур показывают рынок компьютерного и электронного оборудования и рынок строительных работ. К рынкам с наихудшей восстановительной динамикой по объему опубликованных процедур относятся сфера услуг, электрическое оборудование и тяжелое машиностроение.

В период пика пандемии во II квартале 2020 г. наибольший рост по объему НМЦ показали такие направления как средства транспортные и оборудование (+129%); работы строительные специальные (+105%); оборудование компьютерное, электронное и оптическое (+100%).

На 39% сократился объем закупок лекарственных препаратов, на 37% снизились закупки услуг в области здравоохранения. Это связано с тотальным экстренным перепрофилированием системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 и закупку спецпрепаратов и оборудования.

Несмотря на общее снижение количества закупок по 223-ФЗ по итогам III квартала, показатели по объему НМЦ выросли на 31% по сравнению с I кварталом. Тем не менее, в III квартале 2020 г. по сравнению аналогичным периодом прошлого года снижение объемов НМЦ-процедур составило 10%.

Наилучшую восстановительную динамику по объему НМЦ показывают такие направления как сооружения и строительные работы в области гражданского строительства; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; здания и работы по возведению зданий. К рынкам с наихудшей восстановительной динамикой по объему НМЦ относятся: услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; металлы основные; средства транспортные и оборудование, прочие.

В отличие от государственного сектора объем строительных работ для гражданских сооружений в закупках по 223-ФЗ увеличился как по количеству процедур – с 16,4 тыс. в I квартале до 20,6 тыс. в III квартале, так и по стоимости НМЦ – с 198,5 млрд руб. в I квартале до 861,5 млрд руб. в III квартале.

Второе место по объему НМЦ (187,3 млрд руб. по итогам III квартала) занимает отрасль финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), при том, что в 44-ФЗ по объему НМЦ отрасль лишь на 16 месте с объемом 13,8 млрд руб.

«III квартал показал, что объем конкурентных государственных закупок (44-ФЗ) существенно сократился даже по сравнению с I кварталом, который традиционно является самым небольшим по объемам в течение года, – сказал генеральный директор федеральной электронной площадки "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин. – Исходя из тенденций, объем госзакупок и в 2021 г. может не вернуться на уровень 2019 г. Драйвером роста в сегменте 44-ФЗ выступил сектор телекома, но в связи с его небольшой долей, общего влияния на общий объем закупок это не оказало. Исходя из результатов III квартала, можно ожидать и дальнейшего уменьшения бюджетов регионов и муниципалитетов на стройку. Другая тенденция наблюдается в сегменте 223-ФЗ. Здесь наоборот – возобновилась реализация строительных проектов и можно сделать предположение, что компании продолжают перестраивать свою ИТ-инфраструктуру под новые условия ведения бизнеса».