«Росатом» и «Ростелеком» запускают масштабный ИТ-проект по централизованному управлению доступом к информационным системам

«Ростелеком» и «Росатом» в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве запустили совместный проект по построению системы централизованного управления учетными записями и правами пользователей к информационным ресурсам госкорпорации. Система станет крупнейшей в России по количеству пользователей, так как в ее периметр планируется включить все предприятия «Росатома», в которых сегодня работают более 250 тыс. сотрудников. Проект реализуют компания «Ростелеком-Солар», которая входит в кластер информационной безопасности «Ростелекома», и «Гринатом» — ИТ-интегратор «Росатома». Разработанные решения внесены в реестр отечественного ПО.

В результате создания системы госкорпорация «Росатом» сможет максимально автоматизировать жизненный цикл учетных записей сотрудников: от предоставления доступа к необходимым ресурсам при найме до их отзыва при увольнении. На все предприятия и организации госкорпорации будут распространены единые требования политики безопасности и маршруты согласования при предоставлении доступа к корпоративным системам. В результате реализации проекта производственные процессы, которые обеспечивали данные функции ранее, будут оптимизированы, что позволит снизить рутинную нагрузку на ИТ-администраторов и, как следствие — увеличить эффективность их работы. Кроме того, в рамках проекта планируется создать центр компетенций по созданию и развитию системы на базе «Гринатома».

По итогам конкурсных процедур исполнителем проекта был выбран «Ростелеком-Солар», который входит в кластер информационной безопасности группы компаний «Ростелеком» и является самым большим в России центром экспертизы по данной тематике. Компания обладает большим опытом в реализации проектов аналогичного масштаба и набором собственных технологий, способных обеспечить решение задач такого уровня. Это позволит обеспечить высокое качество сопровождения системы, сведя к минимуму риски, связанные с обеспеченностью подрядчика ресурсами.

«Говоря о безопасности, как об одной из ключевых ценностей "Росатома", нельзя забывать об ИТ-секторе и сохранности информации. Совместный с "Ростелекомом" проект будет способствовать не только повышению уровня информационной безопасности атомной отрасли, но и ускорению, упрощению и автоматизации предоставления прав доступа. А значит, поможет оптимизировать наши ресурсы, высвобождая время пользователей. Важно также отметить, что мы создаем современный, технологичный отечественный продукт, внедрение которого повысит импортонезависимость атомной отрасли. Уверен, сотрудничество "Росатома" и "Ростелекома" позволит создать эффективное и перспективное решение с большим потенциалом для реализации новых бизнес-проектов», — сказал директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

«Проект такого масштаба — это всегда профессиональный вызов, но мы уверены в успехе, и во многом — благодаря вовлеченности и глубоким техническим компетенциям коллег из ИТ- и ИБ-департамента "Росатома". Проект по построению единой централизованной системы управления правами доступа невозможен без глубокого погружения в то, как устроены процессы организации на данный момент, без понимания бизнес-потребности заказчика, которая подталкивает его к выстраиванию новых маршрутов взаимодействия и сотрудничества в технических вопросах интеграции платформы в инфраструктуру организации. На этом пути значимость эффективного партнерства с заказчиком невозможно переоценить», — сказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.