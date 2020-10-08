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«Ростелеком» запустил новый модуль национальной облачной платформы в Москве

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком-ЦОД» запустил новый модуль Национальной облачной платформы (НОП) в Москве на площадке М9-2. В состав модуля входит высоконагруженный кластер, позволяющий заказчикам размещать в НОП информационные системы, которые требуют высокую производительность инфраструктуры.

Архитектура на базе независимых модулей позволяет снизить себестоимость обслуживания платформы. В результате заказчики получают более гибкие тарифные условия без снижения качества и доступности услуг. За счет стандартизации и унификации компонент модулей компания быстро масштабирует облако и обеспечивает высокие фактические показатели SLA.

До конца 2020 года «Ростелеком» планирует запустить еще несколько модулей на московских площадках.

«На рынке наблюдается устойчивый тренд на перенос информационных систем в облако: клиенты выбирают виртуальные ресурсы не только для небольших приложений и сайтов, но и систем, требовательных к производительности. Наши заказчики берут ресурсы облачной платформы для размещения баз данных, BI-систем, ERP, систем видеоконференцсвязи, масштабных порталов с мультимедийными каталогами, для обеспечения работоспособности которых требуются большие виртуальные машины. Мы готовы развернуть подобную инфраструктуру нашим заказчикам за несколько минут», - сказал директор по облачным сервисам «Ростелеком»-ЦОД» Александр Обухов.

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