В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной

С помощью логистического сервиса Dropcat компании Edisoft прошла первая в России межрегиональная контейнерная грузоперевозка с использованием электронной транспортной накладной (ЭТрН). Перевозка прошла в рамках эксперимента Минтранса, МВД и ФНС России.

Протяженность маршрута составила более 900 километров. Пунктом назначения стал Санкт-Петербург. Грузоотправителем и грузополучателем выступили «Газпромнефть – Битумные материалы» и «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов», дочерние предприятия «Газпром нефти». Перевозку осуществляла компания «ИТЕКО Россия».

В первый день эксперимента в кабинете сервиса Dropcat была создана необходимая транспортная накладная в электронном виде, данные из которой были переданы в прототип информационной системы Минтранса, после чего — по цепочке до грузополучателя. Все стороны провели валидацию документа с помощью электронной подписи.

На создание и подписание ЭТрН ушла пара минут, а отправка заняла секунды. Документ сформирован, передан и принят без ошибок. В ходе перевозки сотрудники ГИБДД и Ространснадзора имели возможность контролировать процесс в веб-интерфейсе прототипа информационной системы Минтранса.

Внедрение электронной транспортной накладной идет в рамках эксперимента, кураторами которого выступают представители Минтранса, МВД и ФНС России. Прототип единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭТрН разработало ФГУП «Защитаинфотранс». Dropcat успешно прошел тестирование интеграции с государственной системой и одним из первых в России реализовал возможность работать с электронной транспортной накладной.

Эксперимент сейчас находится в активной фазе, и в течение октября 2020 г. бизнес, подключившийся к эксперименту с ЭТрН, будет сопровождать свои перевозки электронными транспортными накладными. Итоги эксперимента позволят проанализировать эффективность нововведения на практике и сформировать конкретные предложения по изменению нормативно-правовых актов.

Помимо проверки работоспособности механизма оформления электронных документов эксперимент также призван продемонстрировать практическую пользу цифровизации в логистике. Речь идет о значительном сокращении финансовых затрат за счет отказа от бумажных носителей, при одновременной экономии времени благодаря упрощению документооборота и автоматизации проверок контрольно-надзорных органов.