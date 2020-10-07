Столичным компаниям нужно будет информировать правительство Москвы о числе сотрудников на удаленной работе

Правительство Москвы сообщило о том, что в связи с осложнением ситуации с новой коронавирусной инфекцией и значительным ростом числа заболевших были введены дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями по профилактике ее распространения.

Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, работающих из дома и продолжающих посещать предприятия и организации. Это требование касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций. Оно закреплено в Указе Мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно растет. Столичным предпринимателям и организациям необходимо обезопасить себя и своих сотрудников и перевести максимально возможное число людей на удаленную работу, уделив особенное внимание сотрудникам старшего возраста. Сегодня важно сделать все возможное, чтобы сдержать рост заболеваемости и избежать необходимости введения жестких ограничений», — сказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сведения нужно будет передавать через специальный сервис в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Важно готовить и предоставлять информацию заранее. Кроме того, Департамент информационных технологий города Москвы рекомендует работодателям уже сейчас зарегистрировать личный кабинет организации на mos.ru или проверить доступ к нему, если учетная запись была создана ранее. Сервис начнет действовать уже 9 октября. Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму. В ней нужно указать наименование, ИНН, юридический адрес и другие сведения об организации или ИП, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают очно и дистанционно.

Ранее было утверждено требование об обязательном переводе на удаленную работу не менее 30 процентов от общей численности персонала организациям, закрепленное Указом Мэра Москвы от 1 октября 2020 года № 96-УМ. Документ предписывает перевести на удаленную работу не менее 30 процентов от общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодатели подлежат привлечению к административной ответственности и наложению штрафов.