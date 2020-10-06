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Спецпроекты

Сеть МФЦ Ростова-на-Дону перенесла ИТ-системы в облако МТС

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о заключительном этапе реализации проекта по организации облачной инфраструктуры для сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростова-на-Дону. МФЦ переносят в облако #CloudMTS ключевые ИТ-системы, что позволит повысить безопасность и надежность работы. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных», а также требованиям к государственным информационным системам.

МФЦ размещают информационные системы в выделенном сегменте облака #CloudMTS, который аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Решение позволяет обеспечить государственным и коммерческим заказчикам надежную защиту данных согласно требованиям российского законодательства по работе с государственными информационными системами (ГИС). Для доступа к данным в облаке подразделения МФЦ используют сертифицированные решения, обеспечивающие надежную защиту.

«Переход в облако – это один из наименее ресурсоемких и быстрых способов выполнить требования российского законодательства. Кроме того, клиентам не приходится нести большие единовременные затраты на проектирование и строительство собственных дата-центров или покупку серверов, и, в дальнейшем, обеспечивать необходимый уровень защиты инфраструктуры. В облаке МТС создан специальный аттестованный сегмент, который позволяет клиентам полностью соответствовать требованиям регулятора. Мы видим востребованность подобных услуг среди ростовских заказчиков: по итогам восьми месяцев текущего года спрос на сервисы хранения персональных данных в облаке вырос на треть», – сказал директор компании МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Размещение информационных систем МФЦ в облаке реализуется в рамках услуги «IaaS 152-ФЗ». Защищенный сегмент облачной платформы #CloudMTS соответствует требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам второго класса защищенности. Сегмент обеспечивает второй уровень защищенности обрабатываемых персональных данных. Безопасность данных обеспечивают системы межсетевого экранирования, анализа уязвимостей и событий безопасности, резервного копирования, также средства антивирусной защиты и криптографической защиты каналов связи.

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