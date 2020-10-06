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«Росэлектроника» поставила оборудование для космоса Thales Alenia Space

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил одному из крупнейших в Европе производителей спутников Thales Alenia Space сборку ферритовых переключателей для многофункционального космического аппарата PLATiNO-1.

Сборка ферритовых переключателей позволяет радиолокатору космического аппарата переключаться либо на передачу, либо на прием СВЧ-сигнала и управляется с помощью цифрового сигнала. Новый прибор был спроектирован и изготовлен проектным офисом НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») по техническому заданию заказчика. Созданная аппаратура дешевле зарубежных аналогов, а по некоторым характеристикам превосходит их. Так, суммарные потери составляют не более 0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление сигнала между определенными входами или выходами устройства) – не менее 60 дБ.

Спутник создается в рамках реализации программы PLATiNO Итальянского космического агентства. Цель программы - формирование космической группировки малых 200-килограммовых спутников для решения широкого спектра задач: от обеспечения телекоммуникаций до дистанционного зондирования Земли и выполнения научных миссий.

«Аппаратура «Феррит-Домен» значительно превзошла по своим характеристикам продукцию европейских производителей. Она отличается меньшим энергопотреблением, сокращенным временем переключения, в то же время устройство компактнее и меньше весит. Кроме того, в ходе сотрудничества инженеры предприятия продемонстрировали клиентоориентированный подход, спроектировав и изготовив устройство в сжатые сроки», - сказал руководитель направления радиолокационной техники Thales Alenia Space Франческо Барлетта.

«Успешный опыт сотрудничества с Европейским космическим агентством подтверждает то, что наши разработки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Мы поставили изделие для первого космического аппарата PLATiNO из перспективной спутниковой группировки и готовы принять участие в создании приборов для новых спутников в партнерстве с европейскими коллегами. Дальнейшее развитие института неразрывно связано с увеличением экспортного потенциала», - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции - руководитель проектного офиса НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

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