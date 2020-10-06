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На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что на едином портале государственных и муниципальных услуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ.

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг.

Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.

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