«Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума

«Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума. Патент получила одна из московских научно-производственных площадок Холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех. Предлагаемое изделие можно использовать в радиоэлектронных системах и приборах промышленного, военного и бытового назначения для регистрации слабых сигналов на фоне шумов.

Пороговое устройство с автоматической шумовой стабилизацией звукового и видеосигнала изобрели инженеры Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») Холдинга. Основная задача разработчиков заключалась в существенном сокращении времени выхода прибора на рабочий режим. Сегодня наиболее близкому по технической составляющей устройству для выхода требуется длительное время – порядка 1–6 секунд.

Специалистам НИИ «Полюс» внесенные конструктивные изменения позволили сократить это время до одной миллисекунды и меньше, а также обеспечить работу в частотном режиме и при нестационарном шуме, длящемся короткие промежутки времени. В частности, второе имеет существенное значение для ряда устройств, например, лазерных дальномеров при обновлении информации с частотой до 1000 Гц.

«Данное устройство делает сигнал “чистым”, максимально исключая все посторонние шумы. Оно разработано и изготовлено с применением радиоэлектронных технологий. Макетные образцы успешно прошли наши технологические испытания, подтвердив применимость изделия на практике», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Сегодня НИИ «Полюс» – крупнейший российский научно-производственный центр в области квантовой электроники. Предприятие занимается разработкой и производством твердотельных лазеров и приборов на их основе, лазерных гироскопов, навигационных приборов, а также лазерных медицинских, технологических установок и других изделий.