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Спецпроекты

Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях, в том числе при нулевой видимости. Решение построено на основе технологии обнаружения на просвет.

Разработку комплекса ведет НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») в сотрудничестве с АО «НИИАС» - дочерним обществом ОАО «РЖД», определенным головной организацией по внедрению систем управления и обеспечения безопасности движения поездов, а также технических средство железнодорожной автоматики. На данный момент создан макет системы, полигонные испытания комплекса пройдут в Ростовской области. Серийное производство изделия планируется развернуть на мощностях НПП «Салют».

«Железнодорожный переезд – объект повышенной опасности. На сегодняшний день по всей сети железных дорог России эксплуатируется около 9 тысяч переездов, которые должны быть оборудованы техническими средствами контроля. Представленные на рынке оптические решения иностранного производства отличаются высокой стоимостью и не могут быть интегрированы с системами безопасности на железнодорожном транспорте. Экспертиза нашего предприятия в области СВЧ-электроники позволила создать недорогой полностью отечественный комплекс для контроля железнодорожных переездов и минимизировать зависимость от импортных решений», - сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

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