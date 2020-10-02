«Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение

Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех»), компаниями «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Объединение компаний позволит вывести отечественное телекоммуникационное оборудование на новый уровень.

НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директор Павел Смирнов, «Рамэк-ВС» – заместитель коммерческого директора Кирилл Козлов, «Альянс» – генеральный директор Никита Калинцев, «Омегу» – генеральный директор Ярослав Алейник.

Компании договорились о взаимовыгодном содействии в области научных исследований в интересах разработки программно-аппаратных комплексов для организации автоматизированных ситуационных центров; совместных разработок инновационных технологий, в том числе, нейронных сетей, машинного зрения, интеллектуальных сенсорных систем; интеграции науки и промышленности с целью комплексного решения проблем развития отечественных программно-аппаратных комплексов; развития научно-исследовательской, материальной и производственной базы. Сотрудничество также включает постановку и организацию совместных НИОКР в области создания программно-аппаратных комплексов.