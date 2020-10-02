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Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Состоялось подписание четырехстороннего научно-технического соглашения между НИИ «Масштаб» (концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), «Рамэк-ВС», «Альянс» и «Омега». Соглашение направлено на развитие сквозных цифровых технологий, создание перспективных продуктов, в том числе, для реализации инфраструктурных проектов, таких как «Безопасный город» и ситуационные центры.

Компании договорились о взаимодействии в области разработки программно-аппаратных комплексов для организации автоматизированных ситуационных центров; совместных разработок инновационных технологий, в том числе, нейронных сетей, машинного зрения, интеллектуальных сенсорных систем; развития научно-исследовательской, материальной и производственной базы. Сотрудничество также включает организацию совместных НИОКР в области создания программно-аппаратных комплексов.

НИИ «Масштаб» на подписании представлял генеральный директор Павел Смирнов, «Рамэк-ВС» – заместитель коммерческого директора Кирилл Козлов, «Альянс» – генеральный директор Никита Калинцев, «Омега» – генеральный директор Ярослав Алейник.

«Объединение усилий четырех опытных и успешных компаний позволит вывести создание и продвижение отечественного высокотехнологичного оборудования на новый уровень. Наша общая задача – способствовать развитию инноваций, превращая современные разработки в успешное серийное производство», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

«Альянс» выступает управляющей компанией промышленного кластера производителей электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга.

«Рамэк-ВС» входит в число ведущих российских системных интеграторов, работает на рынке информационных технологий более 25 лет и предлагает заказчикам весь спектр услуг от консалтинга и проектирования информационных систем до реализации проектов, поставки техники и сервисного сопровождения.

«Омега» – кроссплатформенный интегратор, успешно внедряющий инновационные технологии для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Российский разработчик IT-решений с 1999 года, в портфеле компании более 2000 успешных проектов. Эксперт в области искусственного интеллекта, бизнес-аналитики и анализа больших данных, виртуальной и дополненной реальности, робототехники.

НИИ «Масштаб» ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

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