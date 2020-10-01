Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и «Новые системные технологии» сообщили о модернизации и расширении действующей в Иркутской области региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, в т.ч. санитарной авиацией» с региональным центром управления в «Иркутском областном центре медицины катастроф».

Решение построено на базе «Автоматизированной системы диспетчерской службы скорой медицинской помощи» (ПК «АДИС»), российского программного продукта для автоматизации всего процесса обработки вызовов на станциях скорой помощи: от приема звонков на пульте до работы со статистикой обращений. Сейчас ПК «АДИС» под управлением ОС Astra Linux Special Edition оснащаются не охваченные ранее подразделения служб скорой и неотложной медицинской помощи. Проект реализуют специалисты фирмы «Новые системные технологии», разработчика программного комплекса. Планируется, что к концу этого года IT-инфраструктуры всех подразделений организации заказчика будут переведены на отечественное ПО.

Конечный пользователь решения — «Иркутский областной центр медицины катастроф» (ИОЦМК), орган повседневного оперативного управления Службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф региона. Сотрудники Служб скорой и неотложной медицинской помощи оказывают медицинскую помощь населению при травмах, отравлениях, заболеваниях, а также состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе и при чрезвычайных ситуациях.

«В качестве платформы для обновленной инфраструктуры была выбрана Astra Linux Special Edition, так как в силу специфики нашей работы необходим защищенный и надежный отечественный программный продукт. Оптимальным решением стала ОС Astra Linux, так как она уже имеет положительный референс применения в множестве других организаций, может обеспечить безотказную и бесперебойную работу IT-системы, а ее функциональные возможности позволяют эффективно выполнять задачи, стоящие перед персоналом ИОЦМК», - сказал заместитель директора по СМП «Иркутского областного центра медицины катастроф» Ворожба Андрей Михайлович.

В ходе проекта подрядчику предстояло не просто установить ПО на рабочих местах сотрудников, но и разрешить ряд возникших во время миграции нестандартных ситуаций.

В частности, нужно было решить вопрос со сложной настройкой сетевых подключений и провести обучение для системных администраторов, у которых недостаточно опыта работы с Linux-подобными системами.

Чтобы сотрудники смогли эффективно использовать все преимущества нового программного решения, требовалось преодолеть их психологический барьер перед переходом с ОС Windows на Astra Linux. Поэтому оперативно был создан учебный центр с оснащенными ОС Astra Linux рабочими местами, организованы курсы для всех пользователей, особенно старшего поколения, которые привыкли к Windows.

Проект перевода на отечественное ПО инфраструктуры центра медицины катастроф сейчас находится на начальном этапе, и его реализацию серьезно осложняет обширная территория Иркутской области с труднодоступными районами. Подразделения медицинских организаций территориально разнесены, и некоторые из них находятся в удаленных населенных пунктах. Несмотря на географические особенности объектов, специалисты уже установили и настроили новую IT-систему в 8 городах области, а к концу 2020 года планируют оборудовать российским ПО еще 260 автоматизированных рабочих мест в 32 городах.