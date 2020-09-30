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«Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома»

Телеком ТВ и радио ИТ в госсекторе

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, принял участие в организации телемоста, приуроченного к Дню работника атомной промышленности, в который госкорпорация «Росатом» отметила свое 75-летие. Телемост «Перекличка городов» объединил центральную студию у здания «Росатома» на Большой Ордынке в Москве и 24 атомградов в различных регионах страны. Эфир вошел в Книгу рекордов России как телемост на федеральном канале, объединивший наибольшее количество городов.

Для обеспечения трансляции телемоста от приемного телепорта до студии перед зданием «Росатома» компания «Ростелеком» задействовала свою специализированную выделенную сеть для профессиональной доставки телевизионных сигналов. Это позволило обеспечить проведение телемоста с минимальной задержкой и высоким качеством передаваемого изображения. Использованная сеть для доставки телевизионных сигналов активно применяется «Ростелекомом» для обеспечения прямых эфиров спортивных трансляций и межстудийного ТВ-обмена, предъявляющих самые жесткие требования к надежности, качеству и задержкам передаваемых ТВ-сигналов.

«“Ростелеком” — надежный инфраструктурный партнер госкорпорации “Росатом” и для нас было честью поддержать такое знаменательное событие. Сеть профессиональной доставки телевизионных сигналов “Ростелекома” построена с использованием специализированных технологий медиаотрасли, которые используются федеральными телеканалами для трансляции важнейших мероприятий и спортивных событий в прямом эфире, и наилучшим образом соответствует важности празднования 75 лет атомной отрасли», — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

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