Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Генеральный директор НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех) Павел Смирнов и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 29 сентября на международном форуме «Микроэлектроника 2020» в Ялте. Компании нацелены на взаимовыгодное сотрудничество для создания и развития российских технологий и продукции радиоэлектронной отрасли.

Сотрудничество не только повысит научно-технический и производственно-технологический потенциал компаний, но и внесет вклад в развитие радиоэлектронной промышленности, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Организация совместных НИОКР НИИ «Масштаб» и НИИМА «Прогресс» будет направлена на создание и реализацию новых конкурентоспособных продуктов в области IoT, мобильных пользовательских устройств, унифицированных коммуникаций, сетевой безопасности и других направлений. В частности, планируется создание безопасных пользовательских устройств, работающих в 5G сетях, в том числе для промышленного применения.

«Сотрудничество с НИИМА «Прогресс» открывает возможности для реализации масштабных инфраструктурных проектов, вывода на рынок новых продуктов, а также расширения научно-исследовательской и производственной базы. Планы по совместным НИОКР, ориентированные на создание решений по направлению Интернета вещей, потребительской электроники, будут осуществляться, в том числе, с участием других дочерних обществ концерна «Автоматика». Хочу отметить, что апробации и тестирования результатов НИОКР будут проводиться на базе собственных испытательных стендов, тестовых лабораторий компаний, а также на пилотных и опытных зонах наших спецзаказчиков, что, безусловно, повысит функциональность и потребительские ожидания к выпускаемым продуктам», - комментирует генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

Другие материалы рубрики

Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника

Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии

Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США

90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана

ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму

Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
CNEWS TV
Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире
Основатель крупного музыкального ресурса устроил ДТП на своем...
Крупный производитель электромобилей годами обманывал весь...
Microsoft везет в Россию дешевую игровую консоль нового поколения
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра