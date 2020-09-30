«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области

«Лига цифровой экономики» реализует проект по развитию и сопровождению ситуационного центра губернатора Волгоградской области. Модифицированная версия информационно-аналитической платформы центра позволяет обеспечивать оперативное и стратегическое управление регионом, отслеживать ход реализации национальных проектов на территории региона, а также обеспечивать мониторинг показателей эффективности деятельности первого лица.

Ситуационный центр представляет собой автоматизированную систему при главе региона, ядром которой является информационно-аналитическая платформа «Алмаз» компании-резидента «Сколково» «Инлексис». Система была внедрена в 2018 году силами компании AT Consulting, входящей в «Лигу цифровой экономики».

Автоматизированная система обеспечивает мониторинг по ключевым направлениям социально-экономического и общественно-политического развития области, а также мониторинг сферы безопасности.

Данные по ситуации в регионе поступают в систему из различных информационных ресурсов посредством интеграций. Была проведена масштабная работа по интеграции данной аналитической системы с наиболее приоритетными информационными системами, действующими в Волгоградской области. Система позволяет в удобном и наглядном виде представлять руководству субъекта визуализированную аналитическую информацию в более чем 12 формах, что позволяет принимать управленческие решения, основанные на данных. Таким образом, обеспечивается поддержка принятия оперативных и эффективных управленческих решений.

«Создан современный организационно-технический комплекс в соответствии с концепцией распределенной сети ситцентров. Он обеспечивает цифровизацию важнейших функций, таких как мониторинг федеральных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов, отслеживание показателей эффективности работы губернатора, анализ и прогнозирование в социально-экономической, общественно-политической сферах, а также в области комплексной безопасности. Система выстроена таким образом, что не боится вызовов времени – будь то вопросы обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу, в период проведения крупных общественно-политических мероприятий или обеспечение подготовки комплексной аналитики в период противодействия новой короновирусной инфекции COVID-19 – гибкие аналитические инструменты позволят нам работать с минимальными временными затратами», – сказал Виктор Кучеров, начальник отдела функционирования ситуационного центра губернатора Волгоградской области (центра информационных технологий региона).

«Мы всегда ответственно и, иногда даже, слишком требовательно относимся к работе наших исполнителей по контракту. Приятно осознавать, что в результате мы получили эффективный современный инструмент управления, и регион идет в ногу со временем, – отметил директор центра информационных технологий Алексей Несытов.

«Заказчик получил эффективный инструмент мониторинга и управления. Внедрение и реальное применение подобных ИТ-сервисов обеспечивает реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» и сегодня является неотъемлемой частью работы органов власти. Для нашей компании проект важен с точки зрения опыта по развитию программного продукта для высших должностных лиц. Также мы готовы тиражировать решение на другие регионы России», – отметил Антон Долгоновский, директор практики в блоке прикладных проектов «Лиги цифровой экономики».