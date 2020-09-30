Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега»

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и российский разработчик ИТ-решений компания «Омега» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное развитие проектов по производству и выводу на рынок программно-аппаратных комплексов и технологичных изделий на базе отечественных электронных компонентов.

Подписантами выступили генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин и генеральный директор «Омеги» Ярослав Алейник.

Соглашение направлено на повышение эффективности исследований и разработок в области микроэлектроники, координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства технологичных программно-аппаратных решений, а также интеграцию науки, промышленности, бизнеса с целью всестороннего решения проблем формирования и развития новых программно-аппаратных комплексов.

«Концерн «Автоматика» идет по пути развития продуктовой линейки, ежегодно разрабатывая новые решения, удовлетворяющие потребности заказчиков. Объединение усилий с партнером в проведении исследований и апробаций перспективных разработок позволит создать максимально эффективные решения с применением новейших отечественных разработок и технологий и осуществить выпуск востребованных программно-аппаратных комплексов», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.