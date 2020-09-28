Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех разрабатывает мобильный комплекс для холодной пастеризации продуктов питания и стерилизации медицинских изделий. Он будет оборудован циклотронным ускорителем, оснащен системой управления, подачи и выгрузки продукции и сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн продукции в час. Об этом было объявлен в ходе конференции ЦИПР-2020.

Проект вошел в число победителей по итогам программы подготовки технологических лидеров «Вектор», которую проводит Академия Ростеха.

«Технология придет на смену термической, химической и радиационной обработке некоторых видов продукции. Комплекс сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн в час и будет стоить от двух до шести раз дешевле отечественных и импортных аналогов. Заинтересованность в нем уже выразили коммерческие компании – производители пищевой и медицинской продукции, а также государственные органы», - сообщили в Ростехе.

В основе технологии обработки – ускоритель электронов на базе электронно-лучевой пушки и ускоряющего модуля. Это оборудование будет установлено внутри мобильного бокса, куда продукция будет доставляться по конвейерной ленте. Бокс будет защищен от излучения, погрузку и разгрузку будут осуществлять роботы-манипуляторы. Система будет модульной – ее размер и характеристики будут зависеть от объема обрабатываемой продукции. Масса установки в базовой комплектации составит менее 3 тонн.

Пилотный комплекс, по плану разработчиков, может быть создан уже в 2021 году.

Другие материалы рубрики

Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»

Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены

Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Как узнать, кто подключен к вашей сети Wi-Fi?

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
CNEWS TV
Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире
Основатель крупного музыкального ресурса устроил ДТП на своем...
Крупный производитель электромобилей годами обманывал весь...
Microsoft везет в Россию дешевую игровую консоль нового поколения
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра