Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех разрабатывает мобильный комплекс для холодной пастеризации продуктов питания и стерилизации медицинских изделий. Он будет оборудован циклотронным ускорителем, оснащен системой управления, подачи и выгрузки продукции и сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн продукции в час. Об этом было объявлен в ходе конференции ЦИПР-2020.

Проект вошел в число победителей по итогам программы подготовки технологических лидеров «Вектор», которую проводит Академия Ростеха.

«Технология придет на смену термической, химической и радиационной обработке некоторых видов продукции. Комплекс сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн в час и будет стоить от двух до шести раз дешевле отечественных и импортных аналогов. Заинтересованность в нем уже выразили коммерческие компании – производители пищевой и медицинской продукции, а также государственные органы», - сообщили в Ростехе.

В основе технологии обработки – ускоритель электронов на базе электронно-лучевой пушки и ускоряющего модуля. Это оборудование будет установлено внутри мобильного бокса, куда продукция будет доставляться по конвейерной ленте. Бокс будет защищен от излучения, погрузку и разгрузку будут осуществлять роботы-манипуляторы. Система будет модульной – ее размер и характеристики будут зависеть от объема обрабатываемой продукции. Масса установки в базовой комплектации составит менее 3 тонн.

Пилотный комплекс, по плану разработчиков, может быть создан уже в 2021 году.