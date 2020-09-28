Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux

Интеграция Инфраструктура Системное ПО ИТ в госсекторе Документооборот

В Омской области стартовал проект миграции ИТ-инфраструктур органов исполнительной власти и местного самоуправления на операционные системы семейства Astra Linux. Заказчиком является правительство Омской области, а исполнителем — DA IT Company, российский системный интегратор, имеющий значительный опыт перевода ИТ-систем организаций на импортонезависимые продукты.

ОС линейки Astra Linux были выбраны по ряду причин. Среди них — соответствие требованиям приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», а также положительный опыт миграции и применения данных операционных систем во множестве организаций по всей стране, возможность сохранить необходимый функционал, удобный интерфейс, простота настройки и администрирования, нетребовательность к производительности ПК, быстрая и качественная техподдержка.

В числе ключевых задач заказчиком обозначены построение инфраструктуры с серверной частью под управлением защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 и с клиентской составляющей на базе Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12. В среде российской ОС запланировано реализовать «свободную» объектно-реляционную систему управления базами данных на основе проекта Postgres и развернуть СЭД Directum RX российской компании Directum. Специалисты рассчитывают сохранить максимум ее функциональных возможностей и организовать документооборот с применением российского пакета офисных приложений.

Уникальность проекта заключается во взаимодействии обновленной ИТ-инфраструктуры с решениями, уже существующими у заказчика, и со всеми ресурсами, с которыми взаимодействуют конечные пользователи.

Многие унаследованные программные и аппаратные продукты, а также некоторые автоматизированные федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения только в среде ОС Windows. Эту проблему сотрудникам интегратора предстоит преодолеть путем подбора совместимых с Astra Linux отечественных аналогов. Предполагается, что производительность ИТ-инфраструктуры удастся повысить без приобретения новых ПК. Кроме того, запланировано поэтапное обучение пользователей и администраторов на местах.

«На сегодняшний день правительство Омской области предпринимает ряд шагов для выполнения в полной мере к концу 2021 г. планов по импортозамещению ИТ-продуктов в государственных органах исполнительной власти. Данный проект уже сейчас можно считать демонстрацией возможности практического перехода на отечественное ПО, несмотря на барьеры и все факторы, препятствующие реализации на местах. Реальный опыт миграции показывает, что эффективности и значимых результатов можно достичь только при плотном взаимодействии заказчика и интегратора с производителями программно-аппаратных продуктов», — сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК Astra Linux.

Другие материалы рубрики

Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»

Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены

Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Как узнать, кто подключен к вашей сети Wi-Fi?

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
CNEWS TV
Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире
Основатель крупного музыкального ресурса устроил ДТП на своем...
Крупный производитель электромобилей годами обманывал весь...
Microsoft везет в Россию дешевую игровую консоль нового поколения
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра