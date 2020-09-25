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Спецпроекты

В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Сервис для мониторинга и оценки лесного фонда 25 сентября 2020 г. представили замминистру природных ресурсов и экологии России и руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Сергею Аноприенко на площадке Университета Иннополис. Во время рабочего совещания представители Минприроды России, регионального ведомства и российского ИТ-вуза обсудили перспективы применения цифровых технологий в лесном комплексе.

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин ознакомил Сергея Аноприенко с сервисом для мониторинга и оценки лесного фонда по данным дистанционного зондирования Земли. Технология разработана в рамках проектов дорожной карты «Аэронет». Сейчас университет по государственному контракту предоставляет мониторинг лесоизменений на все лесничества Татарстана. Министерству лесного хозяйства РТ доступно оперативная и актуальная информация об изменениях в лесах на основе обработки данных зондирования. На территории республики отсканированы 3094 планов лесных кварталов, оцифрованы 18,834 тыс. объектов с границами делянок. С помощью сервиса проведен анализ лесного фонда на территории 31 лесничества общей площадью почти 1,236 млн га, а по космическим снимкам обнаружены 2315 объектов лесовосстановления и 84 объекта с лесопатологией.

В Пермском крае проведен анализ лесного фонда на территории 28 лесничеств региона общей площадью более 12 млн га. Сервис Университета Иннополис интегрирован в геоинформационную систему субъекта «Умный лес», а проанализированные технологией данные дистанционного зондирования надзорные органы края используют в качестве доказательной базы в работе с нарушителями. Разовая аналитика на пилотных участках проводилась в республиках Бурятия и Карелия, в Хабаровском крае, Нижегородской, Самарской, Кировской и Иркутской областях.

Сервис разработан компанией «Инногеотех», созданной Университетом Иннополис совместно с Российской венчурной компанией.

В 2020 г. сервис получил премию «Зеленый проект года», которая проводится по инициативе Лесного попечительского совета (FSC России).

Университет Иннополис как технический оператор участвует в разработке комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО. Она объединяет несколько отраслевых подсистем мониторинга: лесного фонда и лесохозяйственной деятельности, земель сельскохозяйственного назначения, обращения с отходами, недропользования и объектов недвижимости. Технологические решения основаны на аэрокосмических данных дистанционного зондирования Земли. Сервис по мониторингу земель сельского хозяйства уже запущен, остальные части проекта находятся на стадии разработки. Мониторинг состояния лесного фонда и лесохозяйственной деятельности выбран как пилотная подсистема для объединения данных от трёх регионов: Республики Татарстан, Самарской и Нижегородской областей.

Проект «Цифровая модель Республики Татарстан» Университета Иннополис создан в рамках дорожной карты Аэронет с применением компьютерного зрения и машинного обучения для анализа изображений. С июня 2019 года облачная геоинформационная платформа запущена в эксплуатацию для сервисов мониторинга охранных зон, распознавания объектов капитального строительства, мониторинга лесоизменений, сельского хозяйства. Специалисты вуза также разработали сервисы мониторинга изменений в лесной растительности в семи регионах России: Нижегородской (124 тыс. га), Самарской (43 тыс. га), Кировской (468 тыс. га) и Иркутской (1,2 млн га) областях, Хабаровском крае (188 тыс. га), республиках Башкортостан (1,8 млн га) и Татарстан (1,2 млн га — весь лесной фонд).

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