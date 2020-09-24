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Запущен производственный комплекс НПП «Гамма»

Бизнес ИТ в госсекторе

В сентябре 2020 года состоялся торжественный запуск производственного комплекса НПП «Гамма». В церемонии приняли участие представители Минпромторга России, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Префектуры ЮЗАО Москвы, фонда «Московский инновационный кластер».

Производственный комплекс был создан за два года при поддержке Минпромторга России в целях производства радиоизмерительной аппаратуры СВЧ-диапазона: анализаторов сигналов и спектра, генераторов сигналов и т.д., а также другой радиоэлектронной аппаратуры.

В настоящее время на российском рынке радиоизмерительная аппаратура СВЧ-диапазона отечественного производства, которая позволяет работать с широкополосными сигналами (более 10 МГц), отсутствует. А аппаратуру иностранного производства приобрести проблематично в виду санкционного режима в отношении Российской Федерации.

На производственном комплексе НПП «Гамма» выпускаются анализаторы сигнала и спектра с рабочим диапазоном от 3 Гц до 13,6/26/40 ГГц и шириной полосы обрабатываемых сигналов не менее 160 МГц. По своим характеристикам выпускаемое оборудование соответствует современным образцам иностранного производства. Система команд, соответствующая международному стандарту LXI, позволяет встраивать анализаторы сигналов и спектра в уже существующие измерительные системы и комплексы, в том числе замещая аналогичную аппаратуру иностранного производства.

В следующем году планируется начать выпуск анализаторов сигналов и спектра с шириной полосы обрабатываемых сигналов 1,2 ГГц.

В дальнейших планах: увеличение рабочего диапазона анализаторов сигналов и спектра до 67 ГГц; выпуск векторных генераторов сигналов произвольной формы с рабочим диапазоном частот от 9 кГц до 50 ГГц и максимальной шириной полосы генерируемых сигналов 510 МГц с возможностью последующего расширения до 2 ГГц; выпуск портативных анализаторов сигнала и спектра с рабочим диапазоном частот от 20 кГц до 40 ГГц и полосой анализа до 160 МГц.

Такие линейки радиоизмерительной аппаратуры СВЧ-диапазона, выпускаемые производственным комплексом, позволят удовлетворять спрос разных групп потребителей.

Помимо выпуска радиоизмерительной продукции СВЧ-диапазона, производственный комплекс НПП «Гамма» обладает мощностями для оказания услуг контрактного производства электронной продукции. Комплекс выполняет заказы как по мелкосерийному производству полного цикла, так и по отдельным услугам: монтажу печатных плат, механической обработке материалов, сборке электронной продукции, поверке, испытаниям на устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, контрактной разработке (проектирование печатных плат, разработка модулей и изделий радиоэлектронной продукции, проектирование корпусов и т.п.).

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