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«РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки

Бизнес ИТ в госсекторе

Первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию «Ростех») Денис Конончук представил бизнес-проект по обеспечению качества поставок на российском и международном рынках в рамках совещания с компаниями-резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В мероприятии приняли участие представители «Концерн Гудвин («Гудвин Европа»)», «Микробор», «Профотек» и других резидентов и компаний-арендаторов столичной ОЭЗ.

Участники совещания обсудили вопросы оценки и продвижения проектов действующих резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» и выработки рекомендаций по приоритетным направлениям их инновационного развития. Денис Конончук рассказал про комплексный подход к развитию технологического сотрудничества – проект центра качества поставок «РТ-Техприемка», в рамках которого специалисты центра помогают компаниям выстроить эффективную систему работы с партнерами: от аналитики перспективных направлений и подбора проектов до повышения эффективности производственных цепочек и взаимодействия с партнерами и поставщиками.

Сотрудничество резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» с «РТ-Техприемка» будет способствовать их интеграции в новые производственные цепочки, выходу на новые рынки сбыта, а также подбору новых перспективных проектов.

«Создание высокотехнологичной продукции сегодня – результат многосторонней производственной кооперации, зачастую, международной. Мы помогаем нашим клиентам минимизировать риски, связанные с качеством и сроками поставки закупаемой продукции, а также развить и повысить эффективность взаимодействия с поставщиками. Налаживание сотрудничества с резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» позволит нам расширить пул потенциальных участников высокотехнологичных производственных цепочек», – отметил Денис Конончук.

«Сегодня около 30 резидентов и арендаторов ОЭЗ «Технополис Москва» экспортируют микроэлектронную и оптическую продукцию, композитные материалы, досмотровое оборудование и другую высокотехнологичную продукцию в различные страны мира. Еще несколько экспортоориентированных компаний также нуждаются в квалификационной поддержке и поиске международных партнеров. Сотрудничество с «РТ-Техприемка» будет способствовать поиску новых и надежных заказчиков за рубежом, ориентируясь на ключевые потребности рынков», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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