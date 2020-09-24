Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Ростелеком» и «Агросигнал» подписали соглашение о сотрудничестве

Бизнес ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и саратовский «Агросигнал», разрабатывающий решения для цифровизации сельского хозяйства, подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор «Агросигнала» Владимир Коршунов.

В соответствии с подписанным соглашением стороны планируют сотрудничать в целях развития и продвижения цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе с целью продвижения цивилизованных принципов ведения бизнеса в агропромышленной отрасли России и ее цифровой трансформации в интересах развития инновационного сельского хозяйства Российской Федерации.

Общими условиями и направлениями сотрудничества соглашение определяет развитие и продвижение эффективных ИТ-решений в области цифровизации агропромышленного комплекса, сбора, накопления и анализа информации, построение перспективной цифровой экосистемы сервисов для всех участников агробизнеса, включая федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Стороны намерены рассмотреть возможность формировать взаимовыгодных условий сотрудничества в области развития и продвижения цифровых технологий, продуктов и сервисов в агропромышленном комплексе с целью продвижения цивилизованных принципов ведения бизнеса в агропромышленной отрасли России и ее цифровой трансформации в интересах развития инновационного сельского хозяйства.

«Ростелеком» уже имеет опыт сотрудничества с «Агросигналом». Стартовавшие совместные пилотные проекты показывают хорошие результаты – цифровизация наглядно повышает рентабельность бизнеса и позволяет снизить затраты на обслуживание сельхозтехники.

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.



Другие материалы рубрики

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata

Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард

ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

SSD-накопители – какие они бывают?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
CNEWS TV
Крупный производитель электромобилей годами обманывал весь...
Microsoft везет в Россию дешевую игровую консоль нового поколения
У Intel новый логотип. Он как две капли воды похож на самый...
В России появились дешевые смарт-часы Huawei в стиле Apple Watch
Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра