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«Ростех» представил макет российской базовой станции 5G

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Госкорпорация «Ростех» представила работу российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения (5G). Макет базовой станции, реализующий функциональность, необходимую оператору связи для построения мобильной сети, разработан отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит». Презентация состоялась в рамках V конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020).

Стенд с функциональным макетом базовой станции состоит из трех частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, ядра мобильной сети (5GC). Макет базовой станции работает в режиме Stand Alone, позволяющем реализовать полную функциональность сети 5G.

На разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G, согласно дорожной карте развития технологии 5G в России в 2020-2024 гг., по текущей оценке, потребуется около 40 млрд руб. как бюджетных, так и внебюджетных средств.

«Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. "Ростех" станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России», – отметил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Проект разработки базовой станции финансировался из собственных средств научно-производственной компании «Криптонит» (СП концерна «Автоматика» и «ИКС Холдинга»). Разработка и производство планируется в рамках технологической кооперации российских производственных компаний, которые имеют наработки и компетенции для мобильных сетей связи.

«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», – сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и сопредседатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.

С помощью функционального макета российской базовой станции на стенде «Ростеха» продемонстрированы такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность, дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.

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