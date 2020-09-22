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Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бумажный документооборот и ускорила бизнес-процессы ведомства.

Проект внедрения стартовал в июне 2019 г. после того, как компания TANAIS, сертифицированный партнер Directum, выиграла соответствующий тендер.

Министерству было необходимо ускорить процессы рассмотрения документов и принятия управленческих решений, подключив к работе в системе 100% сотрудников. Цифровизация охватила сразу несколько направлений документооборота: делопроизводство, договорную работу, управление совещаниями, обработку обращений граждан и организаций.

Команда внедрения заменила СЭД на платформе «БОСС-Референт» на современную устойчивую систему Directum, проведя миграцию более 4 млн документов, созданных с 2003 г.

В результате проекта серьезно сократился объем бумажного документооборота ведомства;

повысилась контролируемость бизнес-процессов и исполнительская дисциплина сотрудников; упростилась обработка обращений граждан – за счет бесшовной интеграции с интернет-приемной и единой сетью ССТУ.РФ.

Систему Directum используют все 800 сотрудников министерства: работают с корреспонденцией, договорами, организационно-распорядительными документами, получают и исполняют поручения, оформляют заявки на пропуска, организуют совещания – все в электронном виде.

Как внутренние, так и исходящие документы министерства подписываются электронными подписями (ЭП). С подчиненными федеральными агентствами и службами ведомство взаимодействует в цифровом виде – обменивается документами по защищенному каналу МЭДО.

Для оперативной работы с документами и утверждения резолюций все директора департаментов и заместители министра используют мобильное приложение Directum Solo. Так важные управленческие решения не задерживаются, и исполнители вовремя приступают к работе.

Дополнительно в ходе проекта был реализован удобный сквозной поиск по всем данным системы, включая исторические, загруженные из прежней СЭД, а также разработан модуль сканирования, учитывающий особенности работы делопроизводителей министерства в части простановки регистрационных штампов, выбора параметров сканирования и предпросмотра документа.

Сегодня TANAIS занимается плановым развитием и сопровождением системы.

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