33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области

В медицинских организациях Тамбовской области внедрено «Централизованное решение по ведению и обмену медицинской документацией в электронном виде в части лабораторных исследований» – в настоящее время деятельность 33 лабораторий происходит в единой цифровой среде.

При помощи системы работники лабораторий могут принять направления на исследования из любой медицинской организации региона, проводят различные группы исследований (биохимические, общеклинические, гематологические, иммуноферментный анализы крови и гемостаз), заверяют медицинские документы электронной подписью. Результаты лабораторных исследований также доступны гражданам в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Помимо этого, внедренное решение позволяет направлять результаты исследований в федеральный регистр электронных медицинских документов. Так, за восемь месяцев текущего года передано 372196 результатов лабораторных исследований – на текущий момент по данному показателю Тамбовская область занимает второе место в рейтинге субъектов РФ. Регион лидирует не первый год: в 2019 г. он показал лучший результат по России (411875 лабораторных исследований за год).

Всего к лабораторной системе подключено 50 единиц лабораторного оборудования. Программное обеспечение построено на базе информационной системы «Барс.Здравоохранение – ЛИС» компании «Барс Груп», доработкой и модернизацией которой занималась компания «Барс. Медицина».