«Росэлектроника» разработала электропечь для производства радиотехнической керамики

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал и запускает серийное производство электропечей нового типа для обжига керамики, применяющейся в радиотехнической аппаратуре. Изделие успешно прошло испытания, в ходе которых показало более высокую скорость нагрева и лучшее распределение температурного поля, чем у имеющихся на рынке аналогов.

Новая колпаковая электропечь разработана специалистами НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику») и предназначена для обработки материалов при температуре выше 1600 ⁰С в воздушной среде, например, керамических деталей, а также изделий из тугоплавких металлов и сплавов.

Время разогрева печи до максимальной рабочей температуры – 5,5 часов. Управление температурным процессом происходит в автоматическом режиме с помощью контроллера. Оборудование поддерживает температуру с точностью до 2 градусов.

Еще одной особенностью печи является нижняя загрузка керамики, что значительно упрощает процедуру загрузки и выгрузки изделий.

«Новая электропечь – наша инициативная разработка, которую изначально мы делали для повышения эффективности собственного производства. Имеющиеся на рынке изделия для высокотемпературной обработки керамики не давали необходимых показателей по скорости нагрева и качеству конечных изделий. Наше оборудование успешно прошло испытания, и мы видим интерес к нему со стороны сторонних заказчиков. Мы готовы к серийным поставкам и уже заключили ряд предварительных договоров», – отметил генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.