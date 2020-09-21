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Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе Облака Маркет

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о реализации проекта по переводу ИТ-инфраструктуры корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) в облако провайдера CloudMTS. Благодаря облачным технологиям обеспечен безопасный обмен данными между сотрудниками и надежная работа сайта КРДВ, содержащего сервис по приему и обработке заявок на получение статуса резидента территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Сайт корпорации федерального значения, который посещают тысячи российских и иностранных предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, «переехал» в облако МТС. Миграция в облако позволила повысить скорость работы сайта, обеспечила высокую доступность независимо от роста нагрузки.

Благодаря облачным технологиям реализован безопасный обмен файлами между сотрудниками КРДВ. Это позволило повысить скорость взаимодействия между внутренними структурами федеральной компании, а также эффективно работать в период удаленного режима. Сотрудники пользуются сервисом «Диск CloudMTS» как через веб-интерфейс, так и в формате мобильного приложения.

«Миграция в облако помогла корпорации повысить надежность работы важнейших ИТ-ресурсов и сократить текущие затраты. Теперь в облаке работает наш сайт, где представлены электронные сервисы для компаний, развивающих экономику макрорегиона. Кроме того, облачные технологии помогли нам организовать безопасный удаленный обмен документами и более гибкое управление ИТ-ресурсами. С МТС мы успешно сотрудничаем уже не первый год – ранее КРДВ подключила мобильную и фиксированную связь оператора», – сказал заместитель директора департамента информационных технологий КРДВ Сергей Дайнеко.

«Тренд на переход в облака становится все сильнее. В первом полугодии 2020 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке CloudMTS вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пример корпорация развития Дальнего Востока демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы облачные технологии в любой сфере. Бизнес и государственные структуры переходят в облака, чтобы оптимизировать издержки и оперативно реагировать на перемены, которые становятся все разнообразнее», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Во Владивостоке с 2010 г. работает собственный центр обработки данных МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака CloudMTS. Благодаря этому сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода.

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