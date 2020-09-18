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«Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил в аэропорты Мурманска и Салехарда новые обзорные локаторы малой дальности. Оборудование способно обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 120 км и призвано повысить надежность системы управления воздушным движением. Радиолокаторы АОРЛ-1АМ поставляются в рамках федерального проекта по развитию региональных аэропортов.

В устройстве используются современные методы обработки сигналов и информации с применением процессоров и современных интегральных микросхем, улучшены системы управления и контроля, полностью переработана приемопередающая аппаратура.

Уникальная параболическая антенна позволяет устройству получать информацию одновременно по двум каналам: первичному, который используется для обнаружения самолетов, и вторичному для получения дополнительной информации о высоте полета, остатке топлива, номере борта.

Устройство имеет усовершенствованную систему энергоснабжения, за счет чего локатор может работать в условиях отключения питания. В аппаратуре реализована концепция «мягкого отказа» – выход из строя отдельного модуля не приводит к отключению радиолокатора. Аппаратура не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала за счет возможности дистанционной диагностики неисправностей.

«Модернизация инфраструктуры региональных аэропортов способствует развитию авиасообщения между субъектами РФ. Новые радиолокаторы способны полностью обеспечить потребности малых и средних аэродромов в радиолокационном оборудовании. В ближайшее время эту аппаратуру планируется установить еще в нескольких российских аэропортах», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

В составе «Росэлектроники» проект реализует дочернее предприятие концерна «Вега» – Челябинский радиозавод «Полет».

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