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Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе

Сингапурский ИКТ и медиа-регулятор IMDA (Infocomm Media Development Authority) включил российский анализатор кода приложений Solar appScreener в государственную программу грантов, которые могут получить малые и средние ИТ-предприятия страны на закупку систем информационной безопасности. Поставщиком решения в рамках данной программы выбран сингапурский партнер Solar appScreener – компания Athena Dynamics.

Будучи одним из мировых лидеров по уровню развития цифровой экономики, Сингапур стимулирует малые и средние компании внедрять цифровые решения для повышения производительности и трансформации бизнеса. В этой связи одной из приоритетных задач для местных ИТ-вендоров IMDA считает обеспечение высокого уровня защищенности создаваемых ими технологий и решений. Чтобы ИКТ-компании смогли быстрее повысить безопасность разрабатываемых систем, регулятор запустил программу грантов GoSecure Program.

В рамках программы малые и средние предприятия ИТ-сферы Сингапура смогут получить грант на покупку решений по кибербезопасности из утвержденного IMDA списка для дальнейшего использования при разработке и внедрении своих систем. Регулятор предоставит участникам программы субсидию в размере до 80% от стоимости закупаемых решений информационной безопасности.

«Технология статического анализа бинарного кода является уникальной особенностью Solar appScreener, востребованной во всем мире. Мы рады предложить рынку Сингапура весь широкий спектр возможностей нашей системы, чтобы местные ИТ-компании смогли сделать свои разработки более защищенными, а значит, повысить привлекательность своих решений в глазах клиентов. Особенно приятно получить столь высокую оценку от регулятора, выбравшего наш продукт для программы поддержки предприятий своей отрасли», – отметил Олег Слепов, директор специальных проектов компании «Ростелеком-Солар».

Solar appScreener – статический анализатор кода приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей. Отличительной особенностью Solar appScreener является статический анализ не только исходного кода, но и исполняемых файлов (бинарного кода) без файла debug info. Это обеспечивает более качественные и быстрые результаты, чем в случае использования динамических анализаторов приложений (DAST). Система осуществляет анализ приложений, написанных на 34 языках программирования или скомпилированных в одном из девяти различных форматов исполняемых файлов, в том числе для Google Android, Apple iOS и Apple macOS.

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