«Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустит в 2021 году серийное производство источников бесперебойного электропитания для обеспечения непрерывной работы персональных компьютеров, аппаратуры хранения данных, медицинского оборудования, систем «умный дом» и бытовой техники при кратковременном отключении электричества.

Производство будет запущено на мощностях Специального конструкторско-технологического бюро по релейной технике (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа ФРП в размере 80 млн рублей по программе «Конверсия».

Источники бесперебойного питания c двойным преобразованием энергии (on-line UPS) позволяют обеспечить максимально эффективную защиту данных компьютеров и файловых серверов, а также аварийную защиту дорогостоящего оборудования промышленного и бытового применения при сбоях и отказах в сетях электроснабжения.

Оборудование обеспечивает непрерывную работу подключенного оборудования при максимальной нагрузке в течение не менее 5 минут. Возможно продление времени непрерывной работы за счет внешнего подключения дополнительных аккумуляторных батарей.

«На сегодняшний день на российском рынке преимущественно используются источники бесперебойного питания зарубежного производства. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности, мы организуем производство отечественных устройств мощностью до 14 тысяч штук в год. Источники бесперебойного питания необходимы для обеспечения защиты работы оборудования на промышленных предприятиях, в медицинских, финансовых и образовательных учреждениях, а также в научно-исследовательских центрах. В коммунальном хозяйстве ИБП могут применяться для управления теплоснабжением, системой «умный дом», а также в быту – для бесперебойного электропитания домашней электронной аппаратуры», - отметил генеральный директор СКТБ РТ Геннадий Капралов.