Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий

«Аддитивный инжиниринг», открывшая в начале этого года производство на площадке в Печатниках, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва». До 2029 года общий объем инвестиций компании в развитие производства 3D изделий составит порядка 100 млн рублей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Продукция, напечатанная на 3D-принтере, может использоваться в различных сферах, от автомобилестроения и литейной промышленности, до авиакосмической отрасли и медицины.

«Сейчас компания печатает около 170 тысяч кубических сантиметров 3D-изделий в месяц. Статус резидента ОЭЗ и наличие всех имеющихся преференций даст предприятию возможность увеличить мощность почти в 180 раз, до 30 млн кубических сантиметров в год. Компания уже инвестировала в проект свыше 50 млн рублей и до 2029 года планирует вложить еще около 45 млн, а также создать 40 новых рабочих мест», – сказал руководитель ведомства.

Статус резидента дает предприятиям возможность ежегодно экономить до 47 процентов на налогах и других обязательных платежах. Среди преференций – нулевая ставка налога на имущество, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, в ближайшие 10 лет предприятие планирует занять почти 5 процентов российского рынка аддитивных технологий.

«Компания размещается на площадке в Печатниках с начала 2020 года и занимает площадь около 700 квадратных метров. Во время пандемии предприятие оперативно модифицировало производство. Компания запустила изготовление клапанов для аппаратов ИВЛ напечатанных на 3D- принтере и поставляла их в медицинские учреждения города. Потенциальные заказчики продукции – госкорпорации, концерны, торгово-промышленные предприятия и ведущие вузы России и СНГ», – сказал Геннадий Дёгтев.

Компания производит печатную продукцию из различных материалов: полимер, пластик, воск, керамика и металл, сказала генеральный директор «Аддитивный инжиниринг» Ашхен Овсепян.

«Промышленные предприятия все чаще используют 3D-печать при производстве комплектующих и рабочих инструментов. Наша компания применяет семь типов производственных технологий, различающиеся методами нанесения. В некоторых случаях напечатанные на 3D-принтере компоненты значительно дешевле традиционных. Также за счет возможности изготовления продукта любой сложности и высокоскоростной печати с предельной точностью значительно сокращается срок производства продукции», – отметила она.