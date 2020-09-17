Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности

Входящие в состав госкорпорации Ростех холдинг «Сибер» и концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области создания комплексных систем безопасности и технических средств охраны.

В рамках соглашения стороны разработают дорожную карту в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Планируется, что ключевым партнером выступит дочерняя структура холдинга «Сибер» – НИЦ ТСО, являющаяся центром компетенции Ростеха в области проектирования, модернизации и обслуживания инженерно-технических средств охраны.

Стороны договорились об организации пилотных зон для проведения производственных испытаний цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) производства концерна «Созвездия» – портативных, автомобильных и ретрансляторов. Пилотными площадками для тестирования нового оборудования в реальных условиях станут объекты концерна в Воронеже и Рязани. В перспективе запланирован выпуск специальной серии радиостанций, разработанных под особые требования и задачи холдинга «Сибер».

«Взаимодействие с холдингом «Сибер» позволит в короткие сроки апробировать новые DMR-радиостанции на реальных объектах и из первых уст получить обратную связь от пользователей. При разработке нашего оборудования мы используем богатый опыт концерна в области военных средств связи, уже хорошо зарекомендовавших себя на рынке, а также современные тренды в сфере развития профессиональной радиосвязи, которая является одним из важнейших элементов при создании комплексных систем безопасности», - отметил генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

«Сотрудничество с концерном «Созвездие» мы оцениваем как перспективное и долгосрочное. Нам предстоит совместная работа сразу по нескольким направлениям: от инженерно-технических средств охраны до пожарной безопасности. Кроме того, мы видим потенциал и в части, касающейся производства линейки перспективной продукции ООО «НИЦ ТСО» на предприятиях, входящих в контур управления концерна, – отметил генеральный директор «Сибер» Владимир Капыш.