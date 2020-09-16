«Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе

«Таттелеком» в рамках развития республиканской программы «Безопасный двор» завершает монтаж и ввод в эксплуатацию 678 новых камер видеонаблюдения на многоквартирных домах в различных населенных пунктах Нижнекамского района. Изображение с данных камер поступает в ситуационный центр УВД, что позволяет повысить безопасность жителей данных жилых массивов.

Также «Таттелеком» оказал содействие в техническом дооснащении ситуационного центра УВД.

Помимо Нижнекамска, камеры видеонаблюдения устанавливаются в с. Большое Афанасово, п. Красный Ключ, п. Строителей и пгт. Камские Поляны. Ожидается, что в первой декаде октября, по окончании ремонта фасадов на ряде объектов, будут установлены последние 12 из указанного числа камер.

Ранее, до реализации настоящего проекта, в Нижнекамске и других населенных пунктах района уже были установлены 1020 камер видеонаблюдения в рамках республиканской программы «Безопасный двор». С учетом новых камер их общее число составит почти 1,7 тысячи.

Устанавливаемые камеры обеспечивают высокое качество изображения и отвечают всем требованиям Совета безопасности Республики Татарстан. Как показывает практика, благодаря использованию системы видеонаблюдения в рамках республиканских программ «Безопасный двор» и «Безопасный город» снижается число преступлений, совершаемых на оснащенных камерами территориях, и увеличивается раскрываемость. Изображение с устанавливаемых камер видеонаблюдения передается на облачный сервер, поэтому в случае их повреждения обеспечивается сохранность записей.

Жители, на чьих домах установлены камеры видеонаблюдения, получают доступ к просмотру изображений в режиме реального времени и архиву записей в личном кабинете на сайте компании. Такая возможность доступна всем жителям оборудованных камерами домов, не только абонентам «Таттелекома».

Камеры не относятся к категории оборудования, используемого для автоматической фиксации правонарушений.