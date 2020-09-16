Neovox заключила трехлетний контракт с «Почтой России» на оказание услуг центра обработки вызовов

Neovox (бывшая «Ньюконтакт») подтвердила соответствие высоким требованиям «Почты России», став победителем среди других крупнейших игроков рынка в открытом конкурсе на оказание услуг центра обработки вызовов.

Компания Neovox (ex. Ньюконтакт) оказывает услуги центра поддержки клиентов АО «Почта России» с 2014 года. За 6 лет плодотворной работы, помимо традиционных услуг контактного центра, Neovox были «с нуля» разработаны многие сервисы, повышающие качество клиентского обслуживания Заказчика, такие как глобальная информационная система для курьерской службы Почты России (EMS), программно-аппаратный комплекс для автоматизации обработки обращений пользователей портала ГИС ЖКХ, интеллектуальный IVR, чат-бот и другие.

За достижение высоких показателей качества и скорости обработки обращений пользователей компания имеет благодарность от Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Генеральный директор Neovox Григорий Дарчиев сказал: «Мы высоко ценим оказанное нам доверие и считаем, что наши знания и многолетний опыт позволят нам реализовать стратегические планы Заказчика, направленные на совершенствование качества обслуживания клиентов АО «Почта России» в уже существующих, а также новых каналах коммуникаций».