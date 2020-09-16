Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех оборудовал комплексами технических средств для цифрового голосования 30 избирательных участков в Москве. Решение, разработанное концерном, позволило жителям субъектов Российской Федерации, находящимся в Москве, принять участие в выборах, проходящих в их регионах. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК России) Николай Булаев высоко оценил организацию работы цифровых избирательных участков и отметил, что в этом году востребованность данного вида голосования значительно увеличилась.

В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2020 года № 151-ФЗ было принято решение о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Концерн «Автоматика» подписал государственный контракт с ЦИК России на выполнение работ, необходимых для проведения эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве 13 сентября 2020 года.

Для проведения эксперимента ЦИК России утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков в Москве для оснащения оборудованием концерна «Автоматика». Концерн провел обучение представителей ЦИК, участковых избирательных комиссий (УИК), территориальных избирательных комиссий (ТИК) работе с комплексами. На каждом избирательном участке присутствовал сервисный инженер от концерна «Автоматика», который обеспечивал техническую поддержку проведения голосования. Дополнительно Концерн обеспечил работу горячей линии и оперативного штаба на случай возникновения обращений. Комплексы для электронного голосования отработали в штатном режиме, все голоса были учтены и переданы в ГАС «Выборы».

Всего в 2020 году на выборах с использованием цифровых избирательных участков проголосовало 3 тысячи человек, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

«Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках 13 сентября 2020 года прошел успешно. Устройства, разработанные концерном «Автоматика», отличаются простотой и удобством в использовании. Мы являемся ведущим производителем и интегратором решений, направленных на цифровизацию избирательного процесса в России. Разработки Концерна «Автоматика» позволяют не только автоматизировать процесс приема и подсчета голосов, но и избежать рисков, в том числе связанных с киберпреступностью и проникновением злоумышленников на избирательный участок», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

Комплекс технических средств для цифрового избирательного участка концерна «Автоматика» позволяет проводить выборы всех уровней – муниципальные, региональные, федеральные. Он ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. Разработку концерна отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне.