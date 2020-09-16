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Казначейство России завершило проект по миграции ЕИС в сфере закупок в новый ЦОД

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Казначейство России завершило крупнейший ИТ проект по миграции ЕИС в сфере закупок в новый ЦОД. ЕИС в сфере закупок обеспечивает осуществление всех регулируемых закупок, является системой анализа и контроля достоверности данных в сферах 44-ФЗ и 223-ФЗ и более 300 актов.

Сейчас ЕИС является одной из наиболее масштабных государственных систем мирового уровня по объему хранимых и обрабатываемых данных, сложности программного кода, количеству реализованных бизнес-процессов, контролей и аналитических функций.

Ежесуточно в ЕИС осуществляется более 300 млн. транзакций, работает более 2,5 млн. пользователей, зарегистрировано более 750 тыс. организаций заказчиков и поставщиков. Ежегодный прирост системы - 14 млн. юридически-значимых документов.

«Все это сформировало новые требования к производительности, безопасности и масштабированию ЕИС и ЦОД, к чему мы готовились без малого 1 год», - отметила заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе, курирующая ведение ЕИС и вопросы госзакупок.

Впервые Казначейство России решало множество уникальных задач, свойственных только крупнейшим ГИС: перенос в новый ЦОД без длительной остановки доступа пользователей к сервисам системы; перенос более чем 1,3 Пбайт данных с необходимостью их конвертации под архитектуру x86 в крайне сжатые сроки; полный контроль целостности данных при миграции; миграция 700 виртуальных машин объемом более 5 тыс. процессорных ядер с условием сохранения обычного графика частых установок новых версий или хот-фиксов.

В период с конца августа по начало сентября 2020 г. поставленная задача была решена. ЕИС в сфере закупок мигрировала в новый ЦОД. Решение задачи позволило увеличить текущую производительность, более чем на 25% благодаря использованию современных вычислительных мощностей; перейти на новую архитектуру с возможностью использовать оборудование различных производителей; существенно сократить издержки с учетом, в том числе возможности использования оборудования различных производителей.

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