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Концерн «Автоматика» отмечает рост спроса на навигационно-криптографические модули тахографа

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

После снятия режима самоизоляции концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех получил заказ на производство более 13 тысяч навигационно-криптографических модулей (НКМ) тахографа. Концерн поставляет продукцию в интересах крупнейших отечественных компаний-производителей тахографов, дочерних организаций и тахографических мастерских.

Концерн «Автоматика» вышел на рынок навигационно-криптографических модулей тахографа в 2019 году, и быстро стал одним из лидеров по объему продаж среди отечественных компаний-производителей. Данное устройство стало еще одним продуктом, реализуемым Концерном «Автоматика» в рамках стартовавшей в 2018 году программы диверсификации. Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа «Навигационно-криптографический модуль «НКМ-2.11» является компонентом тахографа, предназначенным для проведения процедур аутентификации объекта и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе в соответствии с законодательством России. Устройство измеряет время, скорость, координаты местонахождения транспортного средства и обеспечивает контроль режима эксплуатации транспортного средства. Проект реализуется при финансовой поддержке «Новикомбанка».

«Концерн «Автоматика» продолжает наращивать производство высокотехнологичных устройств, необходимых для цифровизации городской инфраструктуры, в том числе транспортной. С помощью навигационно-криптографических модулей тахографа производится шифрование информации, обеспечивается сохранность и неизменность данных, осуществляется контроль движения автотранспортных средств. Использование данных устройств способствует повышению уровня безопасности на дорогах в Российской Федерации. Также для обеспечения безопасного функционирования объектов городской инфраструктуры актуальны такие продукты, как металлодетекторы, оснащенные тепловизором или функцией распознавания лиц, системы противодействия дронам, программное обеспечение для непрерывного мониторинга протяженных инфраструктурных объектов», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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